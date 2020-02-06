Эпидемия коронавируса: за сутки погибли 73 человека, зараженных больше 28 тысяч
По состоянию на 6 февраля в Китае число зараженных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 28 018 человек.
Об этом сообщает Интерфакс.
Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что летальными стали 563 случая.
За последние сутки умерло 73 человек. Большинство из них в провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус.
Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.
В Беларуси не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение китайского коронавируса не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о пандемии.
08:07 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.