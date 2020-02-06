+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эпидемия коронавируса: за сутки погибли 73 человека, зараженных больше 28 тысяч

По состоянию на 6 февраля в Китае число зараженных пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составило 28 018 человек.

Об этом сообщает Интерфакс.

Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщил, что летальными стали 563 случая.

За последние сутки умерло 73 человек. Большинство из них в провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.

В Беларуси не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение китайского коронавируса не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о пандемии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru