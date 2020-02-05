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Теперь пожилой женщине грозит тюрьма.

Как сообщают российские интернет-сайты, 67-летняя женщина из Санкт-Петербурга некоторое время состояла в романтических отношениях с 70-летним жителем Гатчины.





Отношения пенсионеров носили исключительно платонический характер. В свободное время жительница Санкт-Петербурга приезжала в Гатчину в гости к своему поклоннику.





Когда женщина в очередной раз приехала к своему ухажёру, тот принял таблетку виагры, рассчитывая на интимную близость.









Однако женщина ответила отказом на приставания. Тогда мужчина решил добиться своего силой.





Рассердившаяся пенсионерка схватила подушку и задушила настойчивого поклонника. После случившегося она поспешила домой.





Позднее пенсионерку задержали. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.







