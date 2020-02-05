Когда бес в ребро: бабушка задушила подушкой возбудившегося после виагры пенсионера
В Ленинградской области 67-летняя пенсионерка задушила 70-летнего соседа, который стал приставать к ней, приняв виагру.
Фото: Pixabay
Теперь пожилой женщине грозит тюрьма.
Как сообщают российские интернет-сайты, 67-летняя женщина из Санкт-Петербурга некоторое время состояла в романтических отношениях с 70-летним жителем Гатчины.
Отношения пенсионеров носили исключительно платонический характер. В свободное время жительница Санкт-Петербурга приезжала в Гатчину в гости к своему поклоннику.
Когда женщина в очередной раз приехала к своему ухажёру, тот принял таблетку виагры, рассчитывая на интимную близость.
Однако женщина ответила отказом на приставания. Тогда мужчина решил добиться своего силой.
Рассердившаяся пенсионерка схватила подушку и задушила настойчивого поклонника. После случившегося она поспешила домой.
Позднее пенсионерку задержали. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
21:44 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.