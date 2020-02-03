Ли Вэньлянь,Li Wenliang, CNN





30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили местный рыбный рынок, пишет CNN.





Вэньлянь также сообщил коллегам, что видел тест, согласно которому недуг был вызван именно коронавирусом, похожим на бушевавший в 2003 году SARS.





Медик утверждает, что хотел в частном порядке предупредить своих друзей об опасной инфекции, чтобы те позаботились о себе и своих семьях, однако вскоре скриншоты из их переписки, на которых было видно имя Вэньляня, начали появляться в различных соцсетях.





«Когда я увидел, что они расходятся по Сети, то понял, что все это вышло из-под моего контроля и я, вероятно, буду наказан», — рассказал он.





На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвали Вэньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом, пишет американское издание со ссылкой на местное правительственное СМИ.





Накануне, 30 декабря, о неизвестном недуге начал предупреждать не только Вэньлянь — Муниципальная комиссия по вопросам здравоохранения Уханя разослала местным медучреждениям сообщение о диагностировании пневмонии неизвестного типа у посетителей местного рынка. Уведомление рассылалось с пометкой о запрете разглашения этой информации без согласования властей.





3 января Ли Вэньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в «распространении слухов» и «серьезном нарушении общественного порядка».





Полицейские пригрозили медику арестом, и ему пришлось признать, что он якобы нарушил закон, а также отказаться от последующих «неправомерных действий».





Сейчас Вэньлянь находится в отделении интенсивной терапии / Фото: Li Wenliang, CNN





После этого он вернулся к своей работе в госпитале. Однако спустя несколько дней, 10 января, у Вэньляня, занимавшегося лечением человека с еще не диагностированным коронавирусом, появился кашель, переросший в лихорадку. Его госпитализировали через два дня.





Состояние мужчины начало стремительно ухудшаться — у него возникли проблемы с дыханием, из-за чего Вэньляня перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к кислородному аппарату. Его инфицирование коронавирусом подтвердили лишь 1 февраля.





Таким образом, история Ли Вэньляня стала одним из доказательств попыток властей Китая скрыть информацию о распространении опасного вируса на начальных этапах.





1 января 2020 года — до того, как ведущие мировые СМИ начали сообщать о случаях заражения новым коронавирусом — полиция Уханя отчиталась о «применении законных мер» против восьми человек, которых обвинили в «распространении слухов» о похожем на пневмонию заболевании.









«Интернет не является территорией вне закона. Любые противоправные действия по фабрикованию, распространению слухов и нарушению общественного порядка будут наказываться полицией в соответствии с законом и с нулевой толерантностью», — заявили в полиции города, ставшего эпицентром эпидемии.





По состоянию на 4 февраля количество заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 20 438 человек. 425 зараженных погибли.





За два месяца вирус, получивший название 2019-nCoV, добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.



