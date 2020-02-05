Заслужили! Синоптики обещают слабую метель и гололёд на 6 февраля
По данным синоптиков, в четверг, 6 февраля, в столице сохранится облачная с прояснениями погода
Слабая метель и гололед ожидаются 6 февраля в Минске, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Утром и днем временами снег, мокрый снег. Вероятность осадков — 80–90 %. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью — переменная облачность. Вероятность осадков — 5–10 %.
Ветер северный, 5–10 м/с. Порывы до 14 м/с. Днем столбик термометра покажет 0…+2 °C. Ночью -4…-6 °C.
20:45 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.