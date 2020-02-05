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Заслужили! Синоптики обещают слабую метель и гололёд на 6 февраля

По данным синоптиков, в четверг, 6 февраля, в столице сохранится облачная с прояснениями погода

Слабая метель и гололед ожидаются 6 февраля в Минске, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


Утром и днем временами снег, мокрый снег. Вероятность осадков — 80–90 %. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью — переменная облачность. Вероятность осадков — 5–10 %.

Ветер северный, 5–10 м/с. Порывы до 14 м/с. Днем столбик термометра покажет 0…+2 °C. Ночью -4…-6 °C.
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