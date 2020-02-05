Солодуха перенес операцию
Певцу сделали операцию на голосовых связках
Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха перенес операцию на голосовых свзяках, об этом он сообщил в своем Instagram.
" Операция на голосовых связках прошла успешно! Всему медперсоналу на Сухой 8 огромное спасибо!!! Всегда ваш А.С. Отдельное спасибо Жанне Григорьевне, Николаю Ивановичу, Наталье Сергеевне!", - написал Солодуха.
20:40 05/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.