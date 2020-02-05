В Тихом океане pH зашкаливает: вода разъедает панцири крабов
Вода Тихого океана разъедает панцири крабов из-за того, что океан поглощает все больше углекислого газа из атмосферы. Об этом сообщает CNN.
Ученые из Национального управления океаническими и атмосферными исследованиями пришли к выводу, что изменение уровня pH очень влияет на побережье.
В частности, из-за высокого уровня pH части панциря крабов Metacarcinus magister растворяются, вследствие чего страдают сенсорные органы животного. Это может негативно повлиять на экономику прибрежных районов.
Вследствие изменения кислотно-щелочного баланса происходит разъедание панцирей личинок крабов, а это ослабляет их способность передвигаться, искать пищу, а также противостоять хищникам. Таким образом, шансов дожить до зрелого возраст у крабов становится все меньше.
Аналогичные проблемы могут появиться и у других ракообразных: прочность их раковин и коралловых скелетов зависит от ионов карбоната, которых меньше в более кислых водах.
Напомним, ранее ученые NASA, используя данные со своего метеоспутника Suomi NPP, проследили движение дыма, исходящего от австралийских пожаров по всему земному шару, и показали, как он влияет на атмосферу.
20:10 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.