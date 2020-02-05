Фотофакт: самолет в Стамбуле вылетел за пределы ВПП и загорелся

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О жертвах в результате крушения не сообщается.

Пассажирский самоле выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. По данным СМИ, пассажиров эвакуировали.

В аэропорту им. Сабихи Гёкчен в турецком Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает телеканал CNN Turk в среду, 5 февраля.





По данным NTV, самолет рейса Измир-Стамбул самолет выехал за пределы ВПП и загорелся.





По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали.











