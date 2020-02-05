Убийство в Марьиной Горке: водолазы нашли тело погибшего

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Как пишет Sputnik, водолазы обнаружили в реке тело мужчины, жестоко убитого компанией знакомых в Марьиной Горке, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Преступление было совершено 21 января в одной из квартир города: трое местных жителей – двое мужчин и женщина – до смерти избили 31-летнего знакомого, а его тело выбросили в Свислочь.





"Сегодня в ходе поисковых мероприятий водолазами ОСВОД с применением специального оборудования и методик при обследовании акватории реки тело мужчины обнаружено и извлечено", – сказали в СК.





Там также проинформировали, что на месте в настоящее время работают следователи и эксперты.





Как ранее сообщал Sputnik, все трое подозреваемых задержаны, в отношении них УСК по Минской области возбудило дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное группой лиц).



