Трагедия в Турции: под двумя лавинами погибли более 30 человек, в том числе спасатели. Они искали пострадавших
В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли минимум 33 человека.
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Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на губернатора провинции Мехмета Эмина Билмеза.
В результате первого схода лавины снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшуюся по шоссе Ван — Бахчесарай. Погибли пять человек, шесть были спасены, двое пропали без вести. Для их поиска были задействованы группы спасателей.
Все фото: Анадолу
В среду район поиска накрыла очередная снежная лавина.
В результате погибли 11 сотрудников сил безопасности, в том числе восемь сотрудников жандармерии, более 50 человек получили ранения.
Около 30 сотрудников службы чрезвычайных ситуаций или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы, сообщили в МВД.
По словам губернатора, число погибших может возрасти, так как поисково-спасательные работы продолжаются. Двух человек, пропавших во вторник, до сих пор не нашли.
На место схода лавины выехал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Синоптики прогнозируют, что снегопад в районе трагедии прекратится только в четверг. В пятницу осадки возобновятся и продолжатся до утра воскресенья.
19:02 05/02/2020
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Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.