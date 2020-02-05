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Трагедия в Турции: под двумя лавинами погибли более 30 человек, в том числе спасатели. Они искали пострадавших

В результате схода второй за сутки снежной лавины в провинции Ван на востоке Турции погибли минимум 33 человека.

Трагедия в Турции: под двумя лавинами погибли более 30 человек, в том числе спасатели. Они искали пострадавших
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Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на губернатора провинции Мехмета Эмина Билмеза.

В результате первого схода лавины снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшуюся по шоссе Ван — Бахчесарай. Погибли пять человек, шесть были спасены, двое пропали без вести. Для их поиска были задействованы группы спасателей.
Все фото: Анадолу
В среду район поиска накрыла очередная снежная лавина.

В результате погибли 11 сотрудников сил безопасности, в том числе восемь сотрудников жандармерии, более 50 человек получили ранения.

Около 30 сотрудников службы чрезвычайных ситуаций или были спасены, или выбрались из-под снега и были госпитализированы, сообщили в МВД.

По словам губернатора, число погибших может возрасти, так как поисково-спасательные работы продолжаются. Двух человек, пропавших во вторник, до сих пор не нашли.

На место схода лавины выехал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Синоптики прогнозируют, что снегопад в районе трагедии прекратится только в четверг. В пятницу осадки возобновятся и продолжатся до утра воскресенья.
.tut.by
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