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Минчане чаще всего меняют национальность с белорусской на польскую

Минчане чаще всего меняют свою национальность с белорусской на польскую. Об этом во время Дня информирования в контакт-центре Мингорисполкома рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Фрунзенского района Наталья Редькова

Передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— В 2019 году нами было внесено немногим более 500 изменений, исправлений и дополнений в акты записи, треть из них касалась смены национальности. Больше всего подано заявлений о смене национальности с белорусской на польскую, также довольно часто — на еврейскую, русскую, — отметила Н. Редькова.

По словам начальника ЗАГС Фрунзенского района, законодательство не требует объяснений, по какой причине человек идет на такой шаг. Главное — наличие документов, подтверждающих что в роду по материнской или отцовской линии кто-то был той национальности, которую гражданин выбрал.


Н. Редькова привела пример: в загс обратился мужчина, который считал, что у него литовская фамилия, поэтому хотел сменить национальность с белоруса на литовца.

— Нам пришлось ему отказать. Национальность не определяется по фамилии, она определяется по национальности одного из родителей. А по документам его мама и папа, бабушки и дедушки были белорусами, — пояснила специалист.
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