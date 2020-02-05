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С этим столкнулась и читательница Sputnik Алена.





Минчанка отправила посылку в Киев, до адресата она, по непонятным причинам, так и не дошла. Ее вернули обратно в Минск, но забрать посылку отправительница не смогла: чтобы вернуть ее, нужно еще раз заплатить за пересылку.





Почему я должна платить дважды?

В прошлом году украинский телеканал помог Алене узнать судьбу отца и разыскать родную сестру. В благодарность девушка отправила журналистам посылку 2 декабря.





"Там были сладости к Новому году. Вся посылка стоила около 70 рублей, еще примерно столько же я отдала за пересылку. Когда я ее отправляла, мне на почте сказали, что она дойдет за две, максимум за три недели. Ждали мы, что посылка придет до конца декабря, но так и не дождались. В январе ее тоже не было, и только на прошлой неделе я узнала, что ее вернули обратно в Беларусь", - рассказала она.





В РУП "Белпочта" минчанке предложили забрать посылку.





"Я приехала в отделение на улице Каролинской, 10, и там мне рассказали, что посылка побывала в Киеве, в нужное отделение не попала, и ее отправили обратно. Она там даже двух недель не пробыла, хотя должна была месяц лежать. Я решила забрать посылку, перепаковать и отправить другим путем. А работники отделения фактически предложили мне ее купить", - удивленно говорит Алена.





Работники почтового отделения сказали, что она должна заплатить еще порядка 70 рублей за то, что посылка пришла обратно.





"А я не понимаю, за что я должна платить. Я отправляла посылку конкретному человеку на конкретный адрес, у меня было все четко. Мне должны были оказать услугу – доставить ее. Меня не предупредили, что "Белпочта" несет ответственность за посылку только до границы.





Если вы не можете договориться с коллегами на украинской стороне, тогда не беритесь за пересылку. Так и говорите: гарантий не даем, что она дойдет. Но меня же уверили, что она придет!", - возмущается девушка.





Посылку без оплаты не отдают, требуют денег. Кроме того, предложили написать отказ от нее.





"Но я хочу ее забрать! Это мошенничество чистой воды. Не понимаю, на каком основании я должна дважды платить за пересылку. Посылка не дошла не по моей вине. Люди ждали ее, но не получили. На ней написали "не востребовано".





Но как она могла быть не востребована, если люди даже не получили уведомление? Что там на "Укрпочте" произошло, я не знаю. Они просто потаскали посылку по Киеву, даже не доставили ее в нужное отделение и отправили обратно.





А на "Белпочте" и рады ее обратно принять. Но почему я должна платить не за свою, а за чью-то ошибку? Это нонсенс", - заключила Алена.





Минчанка написала заявление и даже ходила на прием к генеральному директору РУП "Белпочта", ей пообещали разобраться в ситуации. Однако на момент публикации девушка свою посылку обратно так и не получила.









"Белпочта": все законно, но можно оспорить

Чтобы прояснить ситуацию, Sputnik направил официальный запрос в РУП "Белпочта". Выяснилось, что брать оплату за пересылку возвращаемых посылок – это нормально.





На предприятии рассказали, что посылка, которую не смогли выдать в стране назначения, возвращается обратно после истечения определенного срока.





"Посылка хранится в объекте почтовой связи в течение пятнадцати дней или самое большее месяц, считая со дня, следующего за днем отправки извещения о поступлении", - рассказала заместитель гендиректора по эксплуатационной деятельности РУП "Белпочта" Елена Дроздович.





Почтовый оператор, который производит возврат посылки, указывает причину невыдачи на посылке и в сопроводительном адресе. При этом на возвращаемую посылку почтовый оператор страны назначения начисляет сумму за возврат.





"На все возвращаемые посылки начисляются тарифы за новую пересылку. Отправитель может отказаться от ее получения и не оплачивать тарифы за возврат. Вместе с тем, назначенные операторы несут ответственность за возвращаемые посылки, на которых не указаны причины их недоставки", - пояснила представитель почтового оператора.





Если отправитель не согласен с причиной возврата посылки, он может подать соответствующее заявление в любом отделении почты и приложить к нему копию квитанции о подаче отправления. В случае, описанном Аленой, "Белпочта" уже направила запрос в адрес украинского оператора, чтобы уточнить, что произошло.









"Если будет установлен необоснованный возврат посылки, отправителю возместят сумму за пересылку и аннулируют платежи за возврат", - заверила Дроздович.