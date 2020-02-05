Школьников разгрузят за счет совмещения выпускных экзаменов и ЦТ

По словам Карпенко, министерство видит "резерв для дальнейшего сокращения нагрузки на учащихся без ущерба для качества образования путем использования межпредметных связей".





Сокращаться нагрузка будет в том числе за счет возможного совмещения выпускных экзаменов с ЦТ, проинформировал министр.





Он привел данные независимого исследования: большинство опрошенных родителей, учителей и учеников высказалось за это предложение. "Например, по одному из языков, русскому или белорусскому, и по математике", - конкретизировал министр.





Нашла поддержку и идея со сдачей выпускного экзамена по иностранному языку в устной форме. "Нам необходимо лишь ускорить эту работу на уровне экспертов и соответствующих методических служб. Нужно еще раз все проработать, взвесить и приступить к внедрению этого подхода", - сказал Игорь Карпенко.





Министр считает необходимым откорректировать учебную программу по информатике. "Большинство современных детей приходит в школу, уже владея первичными навыками обращения с гаджетами", - отметил Игорь Карпенко.









В школах совместно с Парком высоких технологий активно внедряется STEM-образование. "Здесь необходимо разработать единые подходы к его организации и содержанию", - считает он.





Десятые и одиннадцатые классы с этого года могут учить информатику на базовом и повышенном уровне. По мнению министра, такую возможность в рамках допрофильного обучения нужно дать восьмым и девятым классам. "И даже предусмотреть в этих классах изучение нескольких языков программирования", - добавил министр.





В 2019-2020 учебном году по новым учебным программам занимаются ученики 1-9 классов, в 8-9 классах школьники могут изучать отдельные предметы на повышенном уровне.



