Минобразования может отменить пороговые баллы ЦТ при поступлении

По словам министра, конкурсная ситуация во время поступления зависит от разных факторов. Например, от количества выделяемых мест, результатов внутренних экзаменов, собеседований, передает tut.by





— Поскольку мы изменили методику подсчета баллов, есть мнение, что нужно отменить пороговые значения и дать возможность любому абитуриенту с теми баллами, которые он набрал, пытаться конкурировать в конкурсной ситуации, — рассказал Игорь Карпенко.





Параллельно, отметил министр, в ведомстве есть второе мнение — оставить пороговые баллы на прежнем уровне, и третье — повысить их.





— Для нас одно очевидно: мы подкорректировали ряд заданий, которые будут меньше способствовать угадыванию ответа, — сказал Игорь Карпенко. — Например, когда правильными будут являться несколько ответов, а не один.









Это, подчеркнул Игорь Карпенко, поможет уйти от ситуации, когда можно ответить на задание «методом тыка». Однако окончательного ответа относительно того, что будет с пороговыми баллами, отметил министр, пока нет.



