+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Умер режиссер Борис Луценко

Белорусский режиссер Борис Луценко скончался сегодня, 5 февраля.

Умер режиссер Борис Луценко
Информацию об этом TUT.BY подтвердили в Национальном драматическом театре имени Максима Горького.

Борис Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе (Краснодарский край). В 1967 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт.

Луценко являлся одним из лучших белорусских режиссеров советского времени. Он дважды возглавлял Национальный академический драматический театр имени Максима Горького (1973−1982 и 1991−2008). С 2008 года и до смерти являлся режиссером в этом коллективе.

Первый период был временем расцвета Горьковского театра, когда Луценко поставил такие шедевры, как «Макбет» Шекспира (1974), «Трехгрошовую оперу» Брехта (1976) и «Трагедию человека» Мадача (1979).


Вместе с Валерием Раевским, который руководил Купаловским театром, Луценко определял пути развития белорусского театра.

Также Луценко являлся режиссером Купаловского театра (1967−1973 и 1981−1982), возглавлял Театр-студию киноактера (1982−1991).

Прощание состоится 7 февраля в 12:00 в зрительском фойе Театра имени Горького (Минск, улица Володарского, 5).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru