Граждане Беларуси без ущерба для кошелька имеют право лечиться в больницах, обращаться в поликлиники, все дети посещают школу.





Правда, наша реальность такова, что попасть к врачу вовремя, а не когда-то там, когда может уже и не пригодиттся, иногда можно только за деньги. Как и за многие необходимые исследования, в ожидании которых бесплатно можно и умереть, тоже нужно заплатить.





О поборах в "бесплатных" детсадах и школах даже не хочется вспоминать...





Но ведь бесплатные, как мы привыкли думать, медицина, образование и другие госуслуги уже оплачены из наших карманов. Почему же мы смиряемся с тем, что вынуждены за одно и тоже патить дважды!





Я точно плачу подоходный налог. А какие еще?

Основной прямой налог, который платят наемные работники, — подоходный. Это 13% от зарплаты. Каждый получатель средней по стране зарплаты в размере 1238 рублей заплатил в декабре 161 рубль подоходного налога.





Но есть и другие выплаты, привязанные к зарплате, большая часть которых в расчетном листе не видна. За каждого работника пополняют Фонд соцзащиты населения еще на 35% от его зарплаты. При этом 1% высчитывается из начисленной и указанной в расчетном листе суммы, а 34% там не отражаются. Их платит работодатель от фонда заработной платы напрямую в ФСЗН.





Даже если эти выплаты попадают не в бюджет, в бытовом восприятии их логично относить к условному социальному налогу. Ведь 29% из них идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Еще 6% — это взносы на социальное страхование, они обеспечивают больничные и другие соцвыплаты.









Выплачивая вам зарплату в 1238 рублей, наниматель на самом деле тратит 1658 рублей. Эти «лишние» деньги не берутся из ниоткуда, их зарабатывают для компании ее же работники. Получается, если учесть все эти налоги и социальные выплаты, работник и его наниматель отдают государству практически половину зарплаты трудящегося.





Все платят одинаковый размер налога?

Нет, не все. В законе «Об обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» есть оговорка о том, что страховые взносы работники платят только на сумму выплат, которая не превышает пять средних зарплат по стране за предыдущий месяц.





Значит, если работник в январе получил 7000 рублей, то социальный взнос у него высчитали только с дохода на сумму 6190 рублей.





Отличаются налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей, ремесленников и самозанятых. Последние платят единый налог раз в год. У индивидуальных предпринимателей налоги зависят от их рода деятельности.





Есть же и другие налоги?

После того, как вы заплатили прямые налоги, ваш вклад в обеспечение государства финансами не заканчивается. Во всех странах есть налог на добавленную стоимость, его еще называют налогом на потребление.





В Беларуси ставка НДС в среднем составляет 20%. Платят его юридические лица, но в конечном итоге суммы налогов включаются в конечную стоимость продукции — значит, оплачиваются из карманов покупателей.





Здесь стоит вспомнить, что больше 70% всех расходов белорусских семей приходится на потребительские расходы, включая покупку еды и оплату коммунальных услуг.





Как следует из данных Белстата, средняя белорусская семья расходует в месяц 1755 рублей, из которых 1272 рубля — это потребительские расходы. Значит, из них 254 рубля идут в бюджет в виде НДС.





Если человек курит, выпивает хотя бы бокал вина в выходные и ездит на автомобиле, то он отдает в бюджет еще больше денег.





К примеру, в цену пачки сигарет включены акцизы на сумму от 50 копеек до 1,44 рубля. В цене бензина и дизельного топлива НДС и акцизы составляют более трети. Так что заправляя 20 литров 92-го бензина вы отдаете государству почти 10 рублей в виде налогов.





В целом этом году акцизы принесут бюджету более 2,8 млрд рублей.





Но и это еще не все. У вас есть дом или квартира? Машина или мотоцикл? Значит, вы платите связанные с ними налоги. Ставки по земельному налогу варьируются в зависимости от населенного пункта, размера принадлежащей человеку или полученной в пользование земли.





Транспортный налог, который дает право на пользование автомобилем, для легковых автомобилей не более 1,5 тонн составляет 3 базовые величины в год. Так как в январе 2020 года базовая величина выросла до 27 рублей, сейчас он составляет 81 рубль.





Еще вы платите различные пошлины: за услуги ЗАГСов, судов, паспортных столов и других госорганов.









Куда все эти деньги идут?

Как указано выше, социальные взносы идут в Фонд соцзащиты населения. Остальные налоги отправляются в бюджет, местный или республиканский. Подоходный налог и налог на собственность полностью идут в местные бюджеты. Акцизы и налоги на внешнеэкономическую деятельность — в республиканский. Остальные попадают и туда, и туда.





В 2020 году 87,5% доходов консолидированного бюджета поступят от различных налогов. Каждый человек платит разное количество косвенных налогов, в зависимости от его уровня потребления, от того, есть ли у него автомобиль, сколько он выпивает алкоголя, курит ли он, получает ли посылки из-за границы, превышающие беспошлинный лимит.





Однако, чтобы увидеть картину, давайте разделим налоговые поступления в бюджет на все население, включая детей и пенсионеров.





Средний человек заплатит за этот год 3600 рублей в виде налогов — по 300 рублей каждый месяц. Причем более 1200 в год он отдаст в бюджет в виде НДС, 668 составит подоходный налог, 299 — акцизы.





Что государство делает с этими деньгами?

Если коротко, тратит их на свою работу. На эти деньги государство выполняет (или не выполняет) свои социальные обязательства, от обеспечения систем образования и здравоохранения, до строительства новых спортивных дворцов, обеспечивает работу госструктур, поддерживает национальную безопасность, науку, платит зарплаты работникам бюджетной сферы, выплачивает проценты по госдолгу, а также оказывает поддержку государственным предприятиям.









В этом году почти 18 млрд рублей из республиканского и местных бюджетов планируется потратить на социальную сферу. На работу различных госорганов и ведомств и обслуживание госдолга — 11,3 млрд. На регулирование экономической деятельности, программы поддержки предпринимательства — 5 млрд рублей.