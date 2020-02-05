На минской ТЭЦ разлили 4 кг ртути

Начальник ТЭЦ сообщил, что при демонтажных работах разлилась ртуть. Выяснилось, что в главном корпусе турбинного отделения из дифференциального ртутного манометра вытекла ртуть.





Пострадавших при происшествии не было, эвакуация рабочих не проводилась.





Работники МЧС собрали 4 кг ртути, а ещё 3 кг оставались в демонтированном приборе.





Проверка ртутным анализатором не выявила превышения нормы паров ртути в воздухе.