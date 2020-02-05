+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На минской ТЭЦ разлили 4 кг ртути

4 февраля в 14:15 минские спасатели получили вызов на столичную ТЭЦ-2, сообщает пресс-служба МЧС.
1 из 3
Начальник ТЭЦ сообщил, что при демонтажных работах разлилась ртуть. Выяснилось, что в главном корпусе турбинного отделения из дифференциального ртутного манометра вытекла ртуть. 

Пострадавших при происшествии не было, эвакуация рабочих не проводилась.

Работники МЧС собрали 4 кг ртути, а ещё 3 кг оставались в демонтированном приборе.

Проверка ртутным анализатором не выявила превышения нормы паров ртути в воздухе.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru