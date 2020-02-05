"Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться", − отметил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрировано в Китае, а 97% случаев с летальным исходом − в китайской провинции Хубэй.

Глава ВОЗ добавил, что в Китай будет направлена группа международных экспертов, чтобы "работать вместе с китайскими властями в целях лучшего понимания вспышки болезни".

Также на следующей неделе ВОЗ обсудит с участием специалистов источник вируса и разработку вакцины.

По данным организации, всего в мире сейчас зарегистрировано 20 630 случаев заражения коронавирусом, в том числе 20 471 − в Китае.

В КНР за время эпидемии умерли на утро 5 февраля 490 человек, в других государствах зарегистрирован один случай с летальным исходом.

Помимо Китая, 2019-nCoV присутствует в 23 странах, в которых известно в общей сложности о 159 заболевших.

Ранее в ВОЗ заявили, что китайский коронавирус не является пандемией на данный момент.