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"Все страны должны готовиться" ВОЗ заявляет о высоком риске распространения коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во вторник, 4 февраля, что риск распространения в мире коронавируса 2019-nCoV остается высоким. Его слова приводятся в Twitter ВОЗ.

"Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться", − отметил Гебрейесус.
 
Он подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрировано в Китае, а 97% случаев с летальным исходом − в китайской провинции Хубэй.
 
Глава ВОЗ добавил, что в Китай будет направлена группа международных экспертов, чтобы "работать вместе с китайскими властями в целях лучшего понимания вспышки болезни".
 
Также на следующей неделе ВОЗ обсудит с участием специалистов источник вируса и разработку вакцины.
 
По данным организации, всего в мире сейчас зарегистрировано 20 630 случаев заражения коронавирусом, в том числе 20 471 − в Китае. 
 
В КНР за время эпидемии умерли на утро 5 февраля 490 человек, в других государствах зарегистрирован один случай с летальным исходом.
 
Помимо Китая, 2019-nCoV присутствует в 23 странах, в которых известно в общей сложности о 159 заболевших.
 
Ранее в ВОЗ заявили, что китайский коронавирус не является пандемией на данный момент.
Источник: korrespondent.net
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