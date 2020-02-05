Лоукост Ryanair устроил распродажу одного миллиона билетов
Одна из самых выгодных цен — на полет в Лондон из Вильнюса: €4,99.
Есть также много предложений на рейсы из Варшавы. Например, оттуда можно улететь в шведский аэропорт Skavsta за 19 злотых (около €4,4). Он находится относительно близко к Стокгольму — в соседнем лене (регионе). Также, например, есть рейс из Варшавы в Милан за 27 евро, пишет officelife.media
Распродажа билетов проходит по 9 февраля.
Напомним, что ранее ожидался приход в Минск лоукоста WizzAir, но пока этого не произошло. Ближайший к белорусской столице аэропорт, откуда летают лоукосты, — это по-прежнему Вильнюс.
08:54 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.