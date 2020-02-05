– Все случилось в местном доме культуры, куда подозреваемый пришел в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить известную композицию «Седая ночь». Просьбу посетителя удовлетворили, причем не единожды. Однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано, ему попросту посоветовали покинуть дом культуры, – рассказали в отделении милиции Давид-Городка.

В итоге обиженный мужчина ушел. Правда, вскоре вернулся с охотничьим ружьем в руках и начал угрожать заведующему. Избежать возможной трагедии удалось благодаря сыну последнего: парень схватился за двустволку и отвел ее в сторону. В последующем у подозреваемого оружие отобрали и вызвали милиционеров.





Сейчас сельчанин находится в ИВС. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.

Известно, что мужчина ранее был охотником, однако несколько лет назад он не продлил лицензию, в связи с чем его лишили ружья. Теперь правоохранительным органом предстоит выяснить, как и где подозреваемый раздобыл новое.









Сельчанин ранее не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.



