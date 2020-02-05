Twitter анонсировал маркировку фейковых фото и видео
Социальная сеть Twitter сообщила, что собирается маркировать фейковые фотографии и видео, которые могут причинить вред пользователям.
Twitter будет учитывать несколько факторов для того, чтобы определить фейковые фотографии, пишет "Новое время".
Компания будет проверять, был ли контент отредактирован так, что существенно изменились его структура, время, последовательность и состав.
Также будут учитывать наложенные кадры, звук или измененные субтитры и были ли файлы с изображением реального человека смоделированы или сфабрикованы.
08:01 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.