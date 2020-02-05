







Как сообщает Forbes , такое мнение высказал онколог Дэвид Агус, который лечил основателя компании Apple Стива Джобса.





По его мнению, современный человек не в силах «изменить эволюцию за ночь». Ведь если 2,5 миллиона лет человечество ело мясо и овощи, а теперь его хотят за мгновение посадить на диету, то вряд ли из этого может получиться что-то хорошее.





«Да, веганы могут быть абсолютно здоровыми людьми, но им в десятки раз сложнее обеспечивать себе сбалансированное питание, и только единицы делают это правильно. В основном пища веганов — это углеводы без белков и полезных жиров. Словом, если вы все делаете правильно, это прекрасно, но если вы просто не едите большую часть продуктов — вы вредите своему здоровью. Оцените свои силы. И вегетарианство, и веганство — это сложно и дорого. Не вступайте на этот непростой путь только потому, что это модно», — заявил он.