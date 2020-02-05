+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Опасный путь": лечивший Стива Джобса от рака онколог предупредил о вреде вегетарианства

Несмотря на то, что в последние годы все больше людей отказываются от мяса, вегетарианство скорее опасно, чем полезно для организма.



Как сообщает Forbes, такое мнение высказал онколог Дэвид Агус, который лечил основателя компании Apple Стива Джобса.

По его мнению, современный человек не в силах «изменить эволюцию за ночь». Ведь если 2,5 миллиона лет человечество ело мясо и овощи, а теперь его хотят за мгновение посадить на диету, то вряд ли из этого может получиться что-то хорошее.

«Да, веганы могут быть абсолютно здоровыми людьми, но им в десятки раз сложнее обеспечивать себе сбалансированное питание, и только единицы делают это правильно. В основном пища веганов — это углеводы без белков и полезных жиров. Словом, если вы все делаете правильно, это прекрасно, но если вы просто не едите большую часть продуктов — вы вредите своему здоровью. Оцените свои силы. И вегетарианство, и веганство — это сложно и дорого. Не вступайте на этот непростой путь только потому, что это модно», — заявил он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru