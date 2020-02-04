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Пять стран требуют от Ирана отдать черные ящики

Иран обещает продолжить сотрудничество с другими странами по авиакатастрофе, но бортовые самописцы не отдает.

Пять стран, граждане которых погибли при крушении украинского самолета под Тегераном, снова  обратились к Ирану с требованием передать черные ящики. Об этом говорится в сообщении МИД Канады во вторник, 4 января.


"Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал черные ящики. Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации требует, чтобы это было сделано безотлагательно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом событии в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики", – говорится в сообщении

Представители Канады, Украины, Великобритании, Афганистана и Швеции заявили  о необходимости "продолжения давления ради достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752".

"Кроме того, участники взяли обязательство достичь согласия в отношении юридических вариантов переговоров с Ираном относительно ответственности за этот поступок, чтобы добиться справедливости, в том числе надлежащих компенсаций для родственников жертв рейса PS752", - заявили в МИД Канады.


В свою очередь, власти Ирана заявили, что продолжат сотрудничество с другими странами по авиакатастрофе, несмотря на утечку аудиозаписи переговоров экипажа иранского самолета с диспетчером. Запись недавно опубликовали украинские СМИ, после чего Иран заявил, что не будет больше передавать Украине материалов дела, пишет korrespondent.net

"Организация продолжит расследование различных аспектов крушения украинского самолета в соответствии с национальным законодательством и международными нормами в сотрудничестве со странами, имеющими отношение к этому инциденту", - говорится в сообщении Организации гражданской авиации Ирана.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что спустя почти месяц Иран так и не передал черные ящики сбитого самолета и не отвечает на запросы Украины.
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