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Владимир Караник: качество и объемы оказания медпомощи не должны зависеть от места проживания

Оптимизация медицинской службы Беларуси. Как будет действовать правило «золотого часа»

Прошли времена, когда наличие либо отсутствие врача определяло качество медпомощи.
Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник.


Отвечая на вопросы журналистов СБ Беларусь, министр в своем интервью изданию отметил, что качество медпомощи зависит и от наличия либо отсутствия необходимого оборудования, лабораторной диагностики. 

По мнению Владимира Караника, современная медицина становится более высокотехнологичной.

В стране необходимо создавать высокотехнологичные центры, опорные клиники, чтобы соблюдать «правило золотого часа». 

Это позволит гражданам получить в течение 60 минут при необходимости специализированную помощь в хорошо оснащенной медклинике, которая имеет необходимое оборудование и специалистов.

В настоящее время расширяются имеющиеся многопрофильные медицинские городки. Это позволит увеличить их пропускную способность. 

Строится хирургический корпус НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Там же будет возведен и спецмодуль, чтобы снять существующую проблему с пересадкой костного мозга у взрослых.

Некоторые больницы будут дооснащены необходимым медицинским оборудованием, таким как КТ и МРТ. 

В стационарах медучреждений будет проведена оптимизация под необходимый объем оказания помощи. 

Министр заметил, если пациент попадает с инсультом в больницу, то там должно быть необходимое оборудование и применяться современные методы лечения, что позволит иметь больше шансов на полное восстановление. 

Прошли те времена, когда в больницах лечили по старинке из-за отсутствия необходимого оборудования.

Караник заявил, что качество и объемы оказания медпомощи не должны зависеть от места проживания. 

В стране медпомощь гражданам должна быть обеспечена в соответствии с национальными стандартами.
belnovosti.by
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