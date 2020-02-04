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Презентация Брестской Библии состоится на Минской книжной ярмарке

XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется презентацией издательских проектов Национальной библиотеки Беларуси. Они посвящены главной книге прошлого года — Брестской Библии.

Сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.

Специально к выставке главная библиотека страны подготовила новое издание, которое раскроет многие тайны загадочного раритета.

Презентация состоится 5 февраля в 12:40 на центральной площадке Национального стенда Беларуси сразу после торжественного открытия XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки (пр. Победителей, 14).


Настоящий информационный взрыв в 2019-м вызвало факсимильное воспроизведение самой большой, красивой и дорогой белорусской книги минувших веков — Брестской Библии 1563 г. Ее презентации прошли не только в разных городах Беларуси, но также и на мировых книжных выставках и ярмарках (например, во Франкфурте и Москве). Опубликованное Национальной библиотекой факсимиле стало самым большим изданием за всю историю отечественной книжности.

Факсимильное воспроизведение вызвало дополнительный интерес к знаменитому книжному памятнику, однако не раскрыло многих его тайн. В связи с этим Национальная библиотека подготовила еще три издания, которые будут широко представлены публике.

Во-первых, это только что выпущенная научная монография авторства Алеся Суши, которая приоткрывает ряд неизвестных или малоизвестных страниц в истории, казалось бы, знаменитой книги. Хорошо иллюстрированная монография не только описывает обстоятельства создания этого книжного памятника, но и делает попытку осмыслить его значимость как произведения искусства, полиграфического шедевра, религиозной ценности, литературного и научного труда наших предков, а также важного артефакта современности.


Во-вторых, это комплект репродукций с наиболее красивых и представительных страниц Брестской Библии, которые выполнены в оригинальном размере и передают всю красоту и значимость раритета XVI в.

В-третьих, это электронное издание, посвященное Бресту, его истории и культурному наследию. В современной форме тут можно познакомиться и с материалами о Брестской Библии.
Светлана Фроленкова
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