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Четверо сотрудников ФСБ, которые погибли в Сирии 1 февраля, были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения. Об этом сообщил а газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.





Машина, в которой ехали спецназовцы, подорвалась на фугасе. Раненые россияне попали в руки к боевикам и были застрелены. Их тела боевики оставили при отступлении.









Погибшие были офицерами двух управлений ФСБ: "С" ("Смерч") и "К" ("Кавказ"). Накануне, 3 февраля, о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии сообщило в Telegram издание Baza. Оно опубликовало список погибших со званиями, именами и первыми буквами их фамилий. Днем ранее про то, что в Сирии погибли сотрудники ведомства, писала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), она ссылалась на анонимные Telegram-каналы.



