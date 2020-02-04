



«Parade of Planets» основана в 2017 году певицей Юлией Богославской. В качестве музыки и музыкального продюсера она пригласила своего друга Михаила Канаша, с которым она училась в школе.





Кроме своей группы, Михаил занимается продвижением в интернете популярного российского певца Сергея Лазарева.





«Я вижу, сколько тратится на большие проекты для суперзвезд, мы, конечно, не можем такого бюджета потратить. Но, конечно, все схемы и свои умения я применяю для того, чтобы продвигать и нас», – уверяет Михаил.





Когда Михаил попал в команду Сергея Лазарева, он не говорил, что пишет музыку и занимается музыкальным продюсированием. После того, как «Parade of Planets» выпустили свой хит «Où est ton amour», музыкант получил от Лазарева сообщение: «Послушал твой новый сингл – очень круто!»









«Для меня это было очень неожиданно!» – вспоминает Михаил.





Не только Лазарев в восторге от музыки группы. Песня «Où est ton amour» собрала более 1 миллиона прослушиваний на музыкальных площадках. А в интернете люди впечатлены, что белорусская группа делает такую стильную музыку, которая звучанием не уступает зарубежным проектам.







