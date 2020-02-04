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Мальчик-инвалид умер от голода. Его отец попал в карантин в Китае

После того как стало известно о смерти Янь Чэна, его имя постоянно фигурирует в соцсетях

GETTY IMAGES, Image caption
 (фото из архива)

В Китае уволены со своих постов два чиновника, отправившие в карантин отца мальчика-инвалида с церебральным параличом.

Отец был единственным человеком, который ухаживал за больным сыном. 16-летний Янь Чэн скончался в прошлую среду, через неделю после того как его отец и брат были изолированы по подозрению в заражении коронавирусом.

За все это время, как следует из сообщений, мальчика кормили всего два раза.

В результате своих должностей лишились секретарь местного комитета компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.


После известия о смерти Ян Чэна, его имя стало все чаще появляться в соцсетях.

По данным местных СМИ, отец мальчика разместил призыв о помощи в китайской соцсети Weibo, в котором рассказал, что его сын, страдающий ДЦП и неспособный самостоятельно передвигаться, есть и обслуживать себя, остался один без воды и пищи.

Ранее власти сообщили, что проведут расследование обстоятельств смерти подростка.

В общей сложности в Китае зарегистрировано уже более 17 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 361 человек скончался. За пределами страны насчитывается уже более 150 подтвержденных случаев, а на Филиппинах зарегистрирован один летальный исход.

ВОЗ предупреждает, что число зараженных скорее всего будет и дальше расти, а власти КНР объявили о ряде мер с целью сдержать распространение вируса.
bbc.com
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