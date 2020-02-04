Линас Линкявичюс, пишет Литовские эксперты отказали в перезахоронении части останков повстанцев 1863 года в Минске, поскольку такая процедура предусмотрена только для останков святых. Об этом белорусским журналистам рассказал глава МИД Литвыпишет tut.by





Напомним, в сентябре белорусская общественность попросила перезахоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси. Открытое письмо в адрес литовского парламента тогда подписали Светлана Алексиевич, Лявон Вольский, Владимир Цеслер и еще более четырех тысяч человек.





Глава МИД Литвы рассказал, что официального обращения о том, чтобы перезахоронить все останки, не было.









— Насколько я знаю, речь шла о перезахоронении части останков. Но эксперты сказали, что так бывает только со святыми. Я не эксперт, не знаю, но в финале нашли общее понимание, что надо перезахоронить так, как получилось сейчас. Не знаю, насколько можно сказать о таком мероприятии, что похороны удались, но это было мероприятие о возвращении к сплоченности, к общим ценностям. Мероприятие воспринялось очень позитивно, — рассказал глава МИД Литвы.





22 ноября 2019 года в Вильнюсе прошла торжественная церемония прощания с повстанцами 1863−1864 годов. Два года назад их останки случайно обнаружили в безымянных могилах на горе Гедимина. Спустя 155 лет белорусы, поляки и литовцы смогли попрощаться с теми, кто боролся за восстановление их общего, но разделенного государства.



