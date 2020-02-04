Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовят к полёту в КНР
Самолет с гуманитарной помощью вновь готовится отправиться в Пекин.
Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовится к полету в Китайскую Народную Республику, чтобы доставить очередную партию гуманитарного груза, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в авиационной базе, расположенной в городском поселке Мачулищи в Минском районе.
Загрузка борта запланирована на 5 февраля с 9:00. Вылет намечен на 16:00. Перелет будет осуществляться по уже знакомому маршруту: Мачулищи – Новосибирск – Владивосток – Пекин.
Напомним, в первый рейс в Пекин белорусские военные отправились 29 января. Всего в Поднебесную было доставлено 20 т белорусской медицинской продукции для борьбы со вспышкой коронавируса. Столько же тонн планируется направить и в этот раз.
19:14 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.