+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовят к полёту в КНР

Самолет с гуманитарной помощью вновь готовится отправиться в Пекин.

Военно-транспортный самолет Ил-76 МД готовится к полету в Китайскую Народную Республику, чтобы доставить очередную партию гуманитарного груза, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в авиационной базе, расположенной в городском поселке Мачулищи в Минском районе.

Загрузка борта запланирована на 5 февраля с 9:00. Вылет намечен на 16:00. Перелет будет осуществляться по уже знакомому маршруту: Мачулищи – Новосибирск – Владивосток – Пекин.

Напомним, в первый рейс в Пекин белорусские военные отправились 29 января. Всего в Поднебесную было доставлено 20 т белорусской медицинской продукции для борьбы со вспышкой коронавируса. Столько же тонн планируется направить и в этот раз.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru