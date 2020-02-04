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Из 920 уехавших на каникулы китайских студентов в Беларусь вернулись около 50

На каникулы домой уехали 920 китайских студентов, которые учатся в белорусских вузах.

Фото из архива
 
На данный момент в страну вернулись не более 50 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Как подчеркнули в пресс-службе, вузы четко выполняют необходимые рекомендации Минздрава. Организовано взаимодействие с медицинскими работниками, поликлиниками. Каждый из вернувшихся на учебу находится под наблюдением. Все вопросы прорабатываются индивидуально с каждым студентом.

В пресс-службе рассказали о приказе Минобразования о мерах по профилактике инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Руководители профессиональных лицеев, колледжей, ссузов, вузов с 28 января обеспечивают ежедневный учет иностранных учащихся и студентов, которые приезжают из Китая и других стран, где регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом. Руководители предоставляют необходимые сведения территориальным организациям здравоохранения, которые оказывают медпомощь студентам, а также органам и учреждениям государственного санитарного надзора. "Медицинским работникам оказывают содействие при проведении медосмотров, опрашивают студентов о состоянии здоровья, измеряют им температуру. За ними установлено меднаблюдение в течение 14 дней после прибытия", - проинформировали в пресс-службе.

В учреждениях образования проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение случаев инфекции. "Проводится и необходимая информационно-разъяснительная работа с акцентом на необходимость незамедлительного обращения за медицинской помощью, минимизации контактов с окружающими при появлении симптомов инфекционного заболевания в течение 14 дней с момента прибытия", - добавили в пресс-службе.

Министерство образования продлило для китайских студентов каникулы не менее чем на две недели. Организована работа по изменению начала учебного семестра.
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