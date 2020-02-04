Из 920 уехавших на каникулы китайских студентов в Беларусь вернулись около 50
На каникулы домой уехали 920 китайских студентов, которые учатся в белорусских вузах.
Фото из архива
На данный момент в страну вернулись не более 50 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Как подчеркнули в пресс-службе, вузы четко выполняют необходимые рекомендации Минздрава. Организовано взаимодействие с медицинскими работниками, поликлиниками. Каждый из вернувшихся на учебу находится под наблюдением. Все вопросы прорабатываются индивидуально с каждым студентом.
В пресс-службе рассказали о приказе Минобразования о мерах по профилактике инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Руководители профессиональных лицеев, колледжей, ссузов, вузов с 28 января обеспечивают ежедневный учет иностранных учащихся и студентов, которые приезжают из Китая и других стран, где регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом. Руководители предоставляют необходимые сведения территориальным организациям здравоохранения, которые оказывают медпомощь студентам, а также органам и учреждениям государственного санитарного надзора. "Медицинским работникам оказывают содействие при проведении медосмотров, опрашивают студентов о состоянии здоровья, измеряют им температуру. За ними установлено меднаблюдение в течение 14 дней после прибытия", - проинформировали в пресс-службе.
В учреждениях образования проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение случаев инфекции. "Проводится и необходимая информационно-разъяснительная работа с акцентом на необходимость незамедлительного обращения за медицинской помощью, минимизации контактов с окружающими при появлении симптомов инфекционного заболевания в течение 14 дней с момента прибытия", - добавили в пресс-службе.
Министерство образования продлило для китайских студентов каникулы не менее чем на две недели. Организована работа по изменению начала учебного семестра.
19:08 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.