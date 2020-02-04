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Андрей Кривошеев - новый председатель Беларусского союза журналистов

Политический обозреватель Андрей Кривошеев сегодня был избран председателем правления Белорусского союза журналистов. Его утвердил внеочередной пленум БСЖ, сообщает пресс-служба Мининформа

Анатолий Лемешонок, который был во главе союза более 15 лет, уходит в отставку с поста председателя. При этом он останется работать в БСЖ в качестве зампреда, отвечающего за работу с ветеранами журналистики.


Андрей Кривошеев известен как политический обозреватель Белтелерадиокомпании.
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