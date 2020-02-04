Андрей Кривошеев - новый председатель Беларусского союза журналистов

Анатолий Лемешонок, который был во главе союза более 15 лет, уходит в отставку с поста председателя. При этом он останется работать в БСЖ в качестве зампреда, отвечающего за работу с ветеранами журналистики.









Андрей Кривошеев известен как политический обозреватель Белтелерадиокомпании.



