Андрей Кривошеев - новый председатель Беларусского союза журналистов
Политический обозреватель Андрей Кривошеев сегодня был избран председателем правления Белорусского союза журналистов. Его утвердил внеочередной пленум БСЖ, сообщает пресс-служба Мининформа
Анатолий Лемешонок, который был во главе союза более 15 лет, уходит в отставку с поста председателя. При этом он останется работать в БСЖ в качестве зампреда, отвечающего за работу с ветеранами журналистики.
Андрей Кривошеев известен как политический обозреватель Белтелерадиокомпании.
18:30 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.