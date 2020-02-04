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А если коронавирус? В минском аэропорту прибывшие из Китая пассажиры не нашли медиков!

Минздрав уверяет, что с конца января проводит комплексную проверку прибывающих в Национальный аэропорт Минск, чтобы не допустить проникновения опасного коронавируса на территорию страны.

А если коронавирус? В минском аэропорту прибывшие из Китая пассажиры не нашли медиков!
фото носит иллюстративный характер
В министерстве заявляют, что все пассажиры из стран, где зафиксированы случаи заболевания, проходят санитарно-карантинный контроль как минимум с помощью тепловизоров. Однако сейчас эти меры безопасности по непонятным причинам отсутствуют.

В редакцию Sputnik обратился читатель, который пожаловался, что не смог пройти проверку в минском аэропорту после прилета из Китая. Он и другие пассажиры рейса хотели хотя бы измерить температуру, но так и не нашли никого, кто мог бы это сделать.

"Проверка" на деле

Студент Академии музыки Тэнгиэр прилетел из Китая 3 февраля. Он летел через Киев и был уверен, что в Минске пройдет серьезную проверку на наличие коронавируса. Парень был готов к этому и был крайне удивлен, что по прилету никто даже не обратил на него внимания.

"Когда я был в Китае, мне сказали, что в аэропорту в Беларуси у меня должны будут проверить температуру. Я думал, что будет какой-то осмотр. На паспортном контроле меня тоже предупредили, что меня проверят. Но на выходе я никого не нашел. И меня никто не позвал", - рассказал он.

По словам иностранца, он сам хотел удостовериться, что с ним все в порядке, поэтому начал искать медиков.

"Я хотел, чтобы меня проверили в аэропорту, но никого не нашел. Меня просто попросила пройти налево, но там никого из медперсонала не было. Это было очень странно. Нужно же знать, все ли в порядке. А вдруг коронавирус?" - задается вопросом Тэнгиэр.


Направили в поликлинику

Не найдя никого из медиков на выходе из транзитной зоны аэропорта, студент обратился в медпункт и попросил его осмотреть, проверить температуру.

"Но мне почему-то сказали, что сегодня медики не работают, и направили меня в студенческую поликлинику №33. Это ужасно", - возмущается он.

Парень уже побывал в академии, там к мерам безопасности подходят более ответственно.

"Мне сказали, что 14 дней мне нужно сидеть дома. Это хорошо, конечно, но меры безопасности должны соблюдать еще в аэропорту", - заключил Тэнгиэр.

По словам иностранца, другие пассажиры его рейса также без каких-либо проверок покинули здание аэропорта.

"Люди были очень удивлены тем, что для безопасности никто ничего не делает", - признался он.

Получить оперативный комментарий по поводу сложившейся ситуации в Минздраве не удалось.
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