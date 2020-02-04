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Не поверите! Силовики до сих пор молчат, а БТ уже склепало фильм про "сахарное дело"

Взятки фигурантов "сахарного дела" ежегодно достигали сотни тысяч долларов, утверждается в анонсе "расследования" АТН "Сахарная мафия".

Не поверите! Силовики до сих пор молчат, а БТ уже склепало фильм про "сахарное дело"

Как сообщалось ранее, это директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, которых, как в детективе, снимали с самолета, летевшего в Мюнхен. 

Также в тот день был задержан гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в России с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.

Задержания на минувшей неделе скупо прокомментировал генпрокурор Конюк. Однако конкретные должности и фамилии он тогда не назвал.

Тем временем БТ, несмотря на полное молчание силовиков, за это время уже подготовило сюжет, который покажут сегодня в вечерней Панораме. 

В анонсе сюжета в том числе и оперативные съемки КГБ о передаче взяток. Представитель КГБ утверждает, что взятки фигурантов дела составляли сотни тысяч долларов.


Также подтверждена информация, что задержаны все четыре директора сахарных заводов. 

Подтвердилась и ранее неофициальная информация о том, что по "сахарному делу" задержан полковник милиции Владимир Тихиня, который ранее возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. 
"Белорусский партизан"
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