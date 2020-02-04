



Как сообщалось ранее, это директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, которых, как в детективе, снимали с самолета, летевшего в Мюнхен.





Также в тот день был задержан гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в России с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.





Задержания на минувшей неделе скупо прокомментировал генпрокурор Конюк. Однако конкретные должности и фамилии он тогда не назвал.





Тем временем БТ, несмотря на полное молчание силовиков, за это время уже подготовило сюжет, который покажут сегодня в вечерней Панораме.





анонсе сюжета в том числе и оперативные съемки КГБ о передаче взяток. Представитель КГБ утверждает, что взятки фигурантов дела составляли сотни тысяч долларов.









Также подтверждена информация, что задержаны все четыре директора сахарных заводов.





Подтвердилась и ранее неофициальная информация о том, что по "сахарному делу" задержан полковник милиции Владимир Тихиня, который ранее возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД.















