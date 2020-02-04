Не поверите! Силовики до сих пор молчат, а БТ уже склепало фильм про "сахарное дело"
Взятки фигурантов "сахарного дела" ежегодно достигали сотни тысяч долларов, утверждается в анонсе "расследования" АТН "Сахарная мафия".
Напомним, только сегодня Лукашенко озвучил информацию о задержании директоров всех четырех белорусских сахарных заводов.
Как сообщалось ранее, это директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, которых, как в детективе, снимали с самолета, летевшего в Мюнхен.
Также в тот день был задержан гендиректор сахарного завода в Жабинке Виктор Миронов, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в России с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.
Задержания на минувшей неделе скупо прокомментировал генпрокурор Конюк. Однако конкретные должности и фамилии он тогда не назвал.
Тем временем БТ, несмотря на полное молчание силовиков, за это время уже подготовило сюжет, который покажут сегодня в вечерней Панораме.
В анонсе сюжета в том числе и оперативные съемки КГБ о передаче взяток. Представитель КГБ утверждает, что взятки фигурантов дела составляли сотни тысяч долларов.
Также подтверждена информация, что задержаны все четыре директора сахарных заводов.
Подтвердилась и ранее неофициальная информация о том, что по "сахарному делу" задержан полковник милиции Владимир Тихиня, который ранее возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД.
"Белорусский партизан"
14:42 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.