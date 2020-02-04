Двух белорусов и немца задержали под Минском за сбыт кокаина

Среди подозреваемых – 43-летний уроженец Беларуси, проживающий в немецком Гамбурге, его 38-летний брат из Молодечно и 30-летний гражданин Германии.





Начальник отдела ГУБОПиК МВД Алексей Борисенок рассказал, что сбыт наркотика – «попутное» преступление. Изначально белорусы планировали похитить у себя на родине автомобиль иностранца. Для этого они организовали зарубежную турпоездку на его BMW.





Вместе с немцем из Гамбурга выехал старший из братьев, который поместил в себя пробную партию наркотика и успешно пересек с ней границу.





По прибытии на место белорусы организовали развлекательную программу, во время которой втайне от немца планировалось изготовить дубликат ключей от его авто.





Чтобы сохранить алиби перед гостем, в будущем предполагалась его самостоятельная поездка в Беларусь, во время которой и была бы похищена иномарка.





Все преступные деяния и их приготовление были задокументированы оперативниками по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, после чего подозреваемых задержали в поселке Хатежино.









В настоящее время белорусы находятся в ИВС, а немец обязан явкой. Действиям всех фигурантов следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за сбыт кокаина.





Также продолжается проверка по фактам незаконного перемещения наркотика через госграницу и приготовления к краже в особо крупном размере.





По информации ГУБОПиК МВД, старший из белорусов занимался в Германии криминальным автобизнесом и распространением наркотиков.





Ранее на территории нашей страны он привлекался к уголовной ответственности за крупные кражи и побег из мест лишения свободы.



