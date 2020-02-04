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Двух белорусов и немца задержали под Минском за сбыт кокаина

28 января сотрудники ГУБОПиК МВД задержали троих мужчин, которые накануне в Минском районе продали за $3000 около 20 граммов кокаина жителю Копыльского района.

Среди подозреваемых – 43-летний уроженец Беларуси, проживающий в немецком Гамбурге, его 38-летний брат из Молодечно и 30-летний гражданин Германии.

Начальник отдела ГУБОПиК МВД Алексей Борисенок рассказал, что сбыт наркотика – «попутное» преступление. Изначально белорусы планировали похитить у себя на родине автомобиль иностранца. Для этого они организовали зарубежную турпоездку на его BMW.

Вместе с немцем из Гамбурга выехал старший из братьев, который поместил в себя пробную партию наркотика и успешно пересек с ней границу.

По прибытии на место белорусы организовали развлекательную программу, во время которой втайне от немца планировалось изготовить дубликат ключей от его авто. 

Чтобы сохранить алиби перед гостем, в будущем предполагалась его самостоятельная поездка в Беларусь, во время которой и была бы похищена иномарка.

Все преступные деяния и их приготовление были задокументированы оперативниками по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, после чего подозреваемых задержали в поселке Хатежино.


В настоящее время белорусы находятся в ИВС, а немец обязан явкой. Действиям всех фигурантов следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за сбыт кокаина. 

Также продолжается проверка по фактам незаконного перемещения наркотика через госграницу и приготовления к краже в особо крупном размере.

По информации ГУБОПиК МВД, старший из белорусов занимался в Германии криминальным автобизнесом и распространением наркотиков. 

Ранее на территории нашей страны он привлекался к уголовной ответственности за крупные кражи и побег из мест лишения свободы.

Его брата также судили: за разбой, убийство, кражи и грабежи. А в декабре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за бандитизм.


Гражданин Германии к уголовной ответственности не привлекался, сообщает МВД.
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