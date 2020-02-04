Двух белорусов и немца задержали под Минском за сбыт кокаина
28 января сотрудники ГУБОПиК МВД задержали троих мужчин, которые накануне в Минском районе продали за $3000 около 20 граммов кокаина жителю Копыльского района.
Среди подозреваемых – 43-летний уроженец Беларуси, проживающий в немецком Гамбурге, его 38-летний брат из Молодечно и 30-летний гражданин Германии.
Начальник отдела ГУБОПиК МВД Алексей Борисенок рассказал, что сбыт наркотика – «попутное» преступление. Изначально белорусы планировали похитить у себя на родине автомобиль иностранца. Для этого они организовали зарубежную турпоездку на его BMW.
Вместе с немцем из Гамбурга выехал старший из братьев, который поместил в себя пробную партию наркотика и успешно пересек с ней границу.
По прибытии на место белорусы организовали развлекательную программу, во время которой втайне от немца планировалось изготовить дубликат ключей от его авто.
Чтобы сохранить алиби перед гостем, в будущем предполагалась его самостоятельная поездка в Беларусь, во время которой и была бы похищена иномарка.
Все преступные деяния и их приготовление были задокументированы оперативниками по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, после чего подозреваемых задержали в поселке Хатежино.
В настоящее время белорусы находятся в ИВС, а немец обязан явкой. Действиям всех фигурантов следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за сбыт кокаина.
Также продолжается проверка по фактам незаконного перемещения наркотика через госграницу и приготовления к краже в особо крупном размере.
По информации ГУБОПиК МВД, старший из белорусов занимался в Германии криминальным автобизнесом и распространением наркотиков.
Ранее на территории нашей страны он привлекался к уголовной ответственности за крупные кражи и побег из мест лишения свободы.
Его брата также судили: за разбой, убийство, кражи и грабежи. А в декабре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за бандитизм.
Гражданин Германии к уголовной ответственности не привлекался, сообщает МВД.
14:13 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.