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"Минсктранс перевыполнил план по пробиванию дна"

Беларусы возмущены методами, с помощью которых транспортники решили бороться с безбилетниками.



По информации, которую подтвердил «Минсктранс», белорусы скоро начнут оплачивать проезд не только честно, но и быстро. В частности, после введения новшества пассажиры столичных автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут успеть «пробить» талончик или проездной до закрытия дверей.

Белорусских интернет-пользователей возмутили методы, с помощью которых транспортники решили бороться с безбилетниками. На дискуссионной площадке talks.by белорусы оставили около пяти сотен комментариев, подавляющее большинство которых – негативные.

«Захожу в автобус, иду к водителю, достаю деньги. Во время движения водителя отвлекать нельзя. На светофоре водитель продает талон, который я пробить не могу. Что за бред?»

«А если не можешь так быстро достать карточку? Просто иногда с пакетами и не всегда оперативно получается оплатить. И как мамы с колясками будут это за 15 секунд делать?»


«Эти инновации придумывают те, кто в общественном транспорте не ездят».

«А давайте пусть они сами в 8 утра или 18 вечера залезут в забитый троллейбус с талончиком и пробьют его, пока двери не закрылись».

«Поможет отловить на 1-2% больше зайцев, зато создаст неудобства для остальных 98% пассажиров».

«Молодцы чиновники. Сначала научили без техосмотра ездить, теперь научат без оплаты проезда в общественном транспорте».

«Минсктранс перевыполнил план по пробиванию дна», – пишут белорусы.
Источник: gazetaby.com
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