







По информации, которую подтвердил «Минсктранс», белорусы скоро начнут оплачивать проезд не только честно, но и быстро. В частности, после введения новшества пассажиры столичных автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут успеть «пробить» талончик или проездной до закрытия дверей.





Белорусских интернет-пользователей возмутили методы, с помощью которых транспортники решили бороться с безбилетниками. На дискуссионной площадке talks.by белорусы оставили около пяти сотен комментариев, подавляющее большинство которых – негативные.





«Захожу в автобус, иду к водителю, достаю деньги. Во время движения водителя отвлекать нельзя. На светофоре водитель продает талон, который я пробить не могу. Что за бред?»





«А если не можешь так быстро достать карточку? Просто иногда с пакетами и не всегда оперативно получается оплатить. И как мамы с колясками будут это за 15 секунд делать?»









«Эти инновации придумывают те, кто в общественном транспорте не ездят».





«А давайте пусть они сами в 8 утра или 18 вечера залезут в забитый троллейбус с талончиком и пробьют его, пока двери не закрылись».





«Поможет отловить на 1-2% больше зайцев, зато создаст неудобства для остальных 98% пассажиров».





«Молодцы чиновники. Сначала научили без техосмотра ездить, теперь научат без оплаты проезда в общественном транспорте».





«Минсктранс перевыполнил план по пробиванию дна», – пишут белорусы.



