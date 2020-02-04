"Минсктранс перевыполнил план по пробиванию дна"
Беларусы возмущены методами, с помощью которых транспортники решили бороться с безбилетниками.
По информации, которую подтвердил «Минсктранс», белорусы скоро начнут оплачивать проезд не только честно, но и быстро. В частности, после введения новшества пассажиры столичных автобусов, троллейбусов и трамваев должны будут успеть «пробить» талончик или проездной до закрытия дверей.
Белорусских интернет-пользователей возмутили методы, с помощью которых транспортники решили бороться с безбилетниками. На дискуссионной площадке talks.by белорусы оставили около пяти сотен комментариев, подавляющее большинство которых – негативные.
«Захожу в автобус, иду к водителю, достаю деньги. Во время движения водителя отвлекать нельзя. На светофоре водитель продает талон, который я пробить не могу. Что за бред?»
«А если не можешь так быстро достать карточку? Просто иногда с пакетами и не всегда оперативно получается оплатить. И как мамы с колясками будут это за 15 секунд делать?»
«Эти инновации придумывают те, кто в общественном транспорте не ездят».
«А давайте пусть они сами в 8 утра или 18 вечера залезут в забитый троллейбус с талончиком и пробьют его, пока двери не закрылись».
«Поможет отловить на 1-2% больше зайцев, зато создаст неудобства для остальных 98% пассажиров».
«Молодцы чиновники. Сначала научили без техосмотра ездить, теперь научат без оплаты проезда в общественном транспорте».
«Минсктранс перевыполнил план по пробиванию дна», – пишут белорусы.
Интересно, что в сети уже появилась петиция, авторы которой требуют отставки главы «Минсктранса» за принятие «непопулярных и антиобщественных решений».
Источник: gazetaby.com
13:41 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.