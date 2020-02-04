



Не так давно на территории аэропорта Минск-2 установили два терминала для зарядки электромобилей. Они расположены на территории привокзальной площади, куда можно бесплатно заехать на 20 минут.





Дальше каждый час пребывания стоит 10 рублей. Но, как рассказывают владельцы электрокаров, первое время они пользовались зарядкой без ограничений.





— Можно было при выезде сообщить охране, что заряжал электромобиль. Машину отмечали в журнале и потом без проблем выпускали, — рассказывает владелец Tesla.





Вот и вчера владелец электромобиля взял талон при въезде на парковку (иначе шлагбаум не откроется) и проехал к терминалу. Зарядка заняла два часа.





— За все время пребывания на стоянке — чуть больше двух часов — мне насчитали 30 рублей. По моей просьбе охрана звонила руководству, я пытался объяснить ситуацию, но решение осталось неизменным: постоял — плати.









Как пояснили TUT.BY в администрации Национального аэропорта, сама зарядка электромобиля — бесплатная, но нахождение на контролируемой территории — платное. Бесплатно можно постоять только 20 минут.





Никаких исключений для тех, кто заряжает электромобиль, не предусмотрено.





Учитывая скорость зарядки электромобилей, возникает вопрос целесообразности установки зарядных станций в аэропорту. Вряд ли найдется много желающих платить за зарядку 20−30 рублей.



