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Российский военный самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя. На нем прилетят и беларусы

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа РФ для эвакуации граждан из китайского Уханя.


В самолете, уточнили в министерстве, находятся военные медики и вирусологи Минобороны РФ со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами, передает ТАСС.

По всей видимости, именно этим самолетом будут эвакуированы и 10 беларусов, которые связались с посольством и пожедади выехать из Китая. 

"Минздрав Беларуси взаимодействует с российскими коллегами по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в РФ из Китая. Всех 10 человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, эвакуируют самолетом России, они будут находиться в карантине в соседней стране. На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после прохождения карантина будут возвращены на родину", - сообщила БелТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.


В Беларуси на сегодня коронавирус не зарегистрирован. Всего по этому поводу были обследованы более 300 человек.
"Белорусский партизан"
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