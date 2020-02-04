На стройке сербских друзей Лукашенко в центре Минска случился пожар
Поздним вечером в понедельник, 3 февраля, на Октябрьской площади Минска произошел пожар. Загорелась бытовка возле строящегося бизнес-центра «Capital palace» сербских бизнесменов братьев Каричей.
Сигнал в МЧС поступил в 23.07.
«Поступило сообщение о загорании имущества, внутренней деревянной обшивки на S=15 кв.м металлической бытовки (2,5х6 м) в Центральном районе Минска по пр. Независимости, 25 (напротив)», — сообщается в суточной сводке на сайте МЧС.
Огонь повредил деревянную обшивку и имущество внутри бытовки.
Проводится проверка, причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание проводки.
Источник: reform.by
10:39 04/02/2020
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