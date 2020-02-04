+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На стройке сербских друзей Лукашенко в центре Минска случился пожар

Поздним вечером в понедельник, 3 февраля, на Октябрьской площади Минска произошел пожар. Загорелась бытовка возле строящегося бизнес-центра «Capital palace» сербских бизнесменов братьев Каричей.

Сигнал в МЧС поступил в 23.07.

«Поступило сообщение о загорании имущества, внутренней деревянной обшивки на S=15 кв.м металлической бытовки (2,5х6 м) в Центральном районе Минска по пр. Независимости, 25 (напротив)», — сообщается в суточной сводке на сайте МЧС.


Огонь повредил деревянную обшивку и имущество внутри бытовки. 

Проводится проверка, причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание проводки.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru