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Китай признал ошибки в борьбе с распространением коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин созвал совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией, в ходе которого руководство Китая признало ошибки, допущенные в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV.


Как сообщил Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии, реакция на распространение вируса выявила "ошибки и затруднения" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщают СМИ.

Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где торгуют дикими животными.

Вместе с тем, МИД Китая назвал очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чунинг, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).

«Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание», — сказала она.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года.
АФН
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