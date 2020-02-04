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Российские власти временно ограничили въезд иностранцев на территорию РФ. Но белорусов это не коснется

Правительство приняло решение о временном ограничении с 4 февраля на въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России. Распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина, пишет ТАСС.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 4 февраля 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации», — говорится в документе.

Также, МИД РФ должен уведомить Китай и иные страны, чьи интересы могут быть затронуты, о принятых мерах, подчеркнув их обоснованность, а также их временный характер.
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