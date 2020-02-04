Коронавирусом в Китае заразились более 20 тысяч человек, 425 скончались
За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа в Китае превысило 20 тысяч, зафиксировано 64 новых летальных исхода.
Об этом сообщает Синьхуа.
«Государственный комитет по делам здравоохранения КНР во вторник отметил, что он получил… сообщения о 3235 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 64 новых летальных исходах от этого заболевания за понедельник», - говорится в сообщении.
Как отмечается, все новые случаи с летальным исходом были зафиксированы в провинции Хубэй.
Таким образом, количество умерших составило 425 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20 438.
В то же время, по данным комитета, после выздоровления из больниц выписаны 632 человека.
08:41 04/02/2020
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