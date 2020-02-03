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Samsung запатентовала колонку с гибким дисплеем

Южнокорейская компания Samsung, судя по всему, занимается разработкой колонки с гибким дисплеем.

Об этом сообщает GizmoChina.

Как отмечается, компания запатентовала соответствующую идею в корейском Офисе по вопросам интеллектуальной собственности.

В патенте указано, что гибкий экран может не только вращаться вокруг корпуса, но и выполнять роль традиционного планшета.

Вероятно, колонка будет “умной” и может быть представлена вместе с голосовым ассистентом компании - Bixby.

В то же время, замечает издание, у Samsung еще не подтвердили планов разработки указанного устройства.
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