Samsung запатентовала колонку с гибким дисплеем
Южнокорейская компания Samsung, судя по всему, занимается разработкой колонки с гибким дисплеем.
Об этом сообщает GizmoChina.
Как отмечается, компания запатентовала соответствующую идею в корейском Офисе по вопросам интеллектуальной собственности.
В патенте указано, что гибкий экран может не только вращаться вокруг корпуса, но и выполнять роль традиционного планшета.
Вероятно, колонка будет “умной” и может быть представлена вместе с голосовым ассистентом компании - Bixby.
В то же время, замечает издание, у Samsung еще не подтвердили планов разработки указанного устройства.
08:35 04/02/2020
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