Художник нарисовал на поле коронавирус / фото: ansa.it

Гамбарин изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга. По словам художника, таким образом он захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.





Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.