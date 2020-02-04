В Италии художник с помощью трактора "создал" коронавирус на поле
С помощью трактора и плуга итальянский фермер Дарио Гамбарин изобразил коронавирус на поле.
Художник нарисовал на поле коронавирус / фото: ansa.it
В Италии фермер и художник Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной работу, посвященную вспышке коронавируса 2019-nCoV, сообщило агентство ANSA в понедельник, 3 февраля.
Гамбарин изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга. По словам художника, таким образом он захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.
О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.
Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.
08:15 04/02/2020
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