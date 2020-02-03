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Следите за здоровьем: затяжные магнитные бури трижды накроют Землю в феврале

Геомагнитная обстановка в феврале 2020 года в целом будет достаточно спокойной, однако шесть сильных метеоударов нам все-таки придется пережить.

Пик солнечной активности придется на период со 2 по 4 февраля, затем нас ждет достаточно сильная магнитная буря 10-11 февраля и еще один ощутимый метеоудар ожидается 28-29 февраля, пишет interfax.by


Календарь магнитных бурь на февраль 2020 года

2-4 февраля – сильная затяжная магнитная буря;

7 февраля - активность магнитного поля средней интенсивности;

10-11 февраля – период сильной геомагнитной активности;

15 февраля – слабое геомагнитное волнение;

28-29 февраля – сильная магнитная буря

Постарайтесь в дни солнечной активности правильно питаться, пить больше воды, избегать чрезмерных физических нагрузок. Если у вас повышенная чувствительность, можно заранее приобрести обезболивающие. Постарайтесь расслабиться и помните, что магнитная буря вскоре закончится и самочувствие улучшится.


Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Подобное явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.
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