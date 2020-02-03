"В новой редакции кодекса предусмотрено, что около 50 процентов учебных дисциплин вуз будет определять самостоятельно. Мы уходим от понятия «типовой учебный план», чтобы быстрее реагировать на изменения рынка труда", - сказал Карпенко, слова которого приводит "СБ – Беларусь Сегодня".





Он также заверил, что работа над документом подходит к финалу, и на данный момент он находится на экспертизе.





"Думаю, 2020-й может стать годом внесения в парламент страны новой редакции Кодекса об образовании", - отметил Карпенко.





По словам министра, планируется сохранить двухступенчатую подготовку специалистов, по которой сейчас ведется работа. Бакалавриат совмещен со специалитетом, магистратура научно ориентирована, укрупнены специальности.





"Если говорить о системе высшего образования, понятно, что при подготовке специалистов нужно не просто идти в ногу со временем, его надо где-то опережать, чтобы прогнозировать потребность в кадрах, понимать, для кого и как их готовить", - высказал мнение глава ведомства.









Система образования, по словам Карпенко, станет больше ориентироваться на запросы экономики. Министерство экономики будет определять потребность в кадрах, исходя из перспектив развития экономики, прогнозировать новые перспективные направления, в том числе исходя из инвестиционной политики, которая проводится в стране. Министерство труда и соцзащиты будет прогнозировать демографические вопросы и динамику рынка труда. Они же займутся разработкой профессиональных стандартов, в основе которых будут лежать потребности реального сектора экономики и социальной сферы. Затем вузы, выступая в роли подрядчика, создадут образовательный стандарт.



