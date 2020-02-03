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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела об уничтожении пассажирского «Боинга» МН17 и вызвала их для проведения следственных действий.

 Об этом рассказала ТАСС адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина.

© EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN, архив

Одного из этих обвиняемых будет защищать международная группа адвокатов

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. 
"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - сказала она.

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права. "При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", - подчеркнула адвокат.


Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.
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