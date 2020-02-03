Названы имена ведущих Национального отбора на «Евровидение-2020»
Названы имена ведущих финального концерта, по итогам которого станет ясно кто представит Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Нидерландах, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал ATN_NEWS.
28 февраля на сцене «Беларусьфильма» представлять и поддерживать 12 прошедших отбор конкурсантов будут Евгений Перлин и Хелена Мерааи.
Напомним, что телеведущий «Белтелерадиокомпании» ранее был ведущим детского песенного конкурса «Евровидение», когда тот проходил в Минске. Е. Перлин также ежегодно комментирует прямые трансляции из городов, где проходит этот международный форум.
В свою очередь Хелену Мерааи зрители могли запомнить по ее зажигательному выступлению на детском конкурсе «Евровидение – 2017» в Тбилиси.
Виктория Логовик
19:37 03/02/2020
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