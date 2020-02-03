Названы имена ведущих Национального отбора на «Евровидение-2020»

28 февраля на сцене «Беларусьфильма» представлять и поддерживать 12 прошедших отбор конкурсантов будут Евгений Перлин и Хелена Мерааи.









Напомним, что телеведущий «Белтелерадиокомпании» ранее был ведущим детского песенного конкурса «Евровидение», когда тот проходил в Минске. Е. Перлин также ежегодно комментирует прямые трансляции из городов, где проходит этот международный форум.





В свою очередь Хелену Мерааи зрители могли запомнить по ее зажигательному выступлению на детском конкурсе «Евровидение – 2017» в Тбилиси.



