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Названы имена ведущих Национального отбора на «Евровидение-2020»

Названы имена ведущих финального концерта, по итогам которого станет ясно кто представит Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Нидерландах, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал ATN_NEWS.

28 февраля на сцене «Беларусьфильма» представлять и поддерживать 12 прошедших отбор конкурсантов будут Евгений Перлин и Хелена Мерааи.


Напомним, что телеведущий «Белтелерадиокомпании» ранее был ведущим детского песенного конкурса «Евровидение», когда тот проходил в Минске. Е. Перлин также ежегодно комментирует прямые трансляции из городов, где проходит этот международный форум.

В свою очередь Хелену Мерааи зрители могли запомнить по ее зажигательному выступлению на детском конкурсе «Евровидение – 2017» в Тбилиси.
Виктория Логовик
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