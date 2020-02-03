На ней шла речь о скором переезде консульства в новое здание, которое разместилось в исторической части города — на улице Василька, пишет s13.ru





Кроме прочего, рассматривался и вопрос восстановления железнодорожного сообщения из Гродно в Литву.





С развалом Союза направление до литовского Друскининкая по-прежнему остается закрытым, но вскоре все может кардинально измениться.

История

Более сотни лет назад Гродно и Вильнюс стали крупными узловыми станциями железной дороги Санкт-Петербург – Варшава. До 1991 года международная железная дорога нормально функционировала, но после обустройства границы между двумя государствами с литовской стороны она закончилась на станции Марцинконис в пятидесяти километрах от Гродно.





Еще в довоенное время от станции Поречье проложили железнодорожную ветку в тогдашние Друскеники. Спустя несколько лет после распада Советского Союза литовцы разобрали ветку от Друскининкая до пограничной зоны. Были сняты рельсы и шпалы, но насыпь – самый дорогой элемент любой железной дороги – осталась.





Из нашего города попасть в Санкт-Петербург сейчас можно только через Минск и Витебск. Обходной путь на Вильнюс через Лиду увеличился на 70 километров. Поэтому гродненцы часто задают вопрос: будет ли восстановлено железнодорожное сообщение с Вильнюсом, а дальше с латышским Даугавпилсом, Петербургом по старой дороге?









С белорусской стороны часть железной дороги до самой литовской границы эксплуатируется – за Поречьем немало дачных садовых товариществ, к которым ходит пригородный дизель-поезд Гродно – Узбережь. Крайне удобен и грибникам, ягодникам, рыбакам.





В отличие от друскининкайского направления, где дорожное полотно на литовском участке разобрано, от Узбережи до Марцинкониса железнодорожные пути хотя и не задействованы, но сохранены. Железнодорожники двух соседних стран готовы здесь к восстановлению движения по старой дороге.

Что сейчас

Станция Учитель. И рельсы, обрывающиеся возле насыпи с упреждающими знаками. За ними — столбы с натянутой между ними сеткой и буферная зона. А дальше виднеется уже литовский лес. От Поречья до того места всего 7 километров пути. До Друскининкая примерно столько же. Но, к сожалению, люди вынуждены преодолевать это расстояние либо пешком, либо на своем авто.





Периодически идеи восстановления сообщения всплывают в речах представителей делегаций и на различных совещаниях.









Для восстановления нескольких километров пути понадобится отнюдь не астрономическая сумма. Так в чем же дело? Почему мы так долго говорим об этом, а дело за долгие годы так и не сдвинулось с мертвой точки? Местные железнодорожники утверждают, что решение должно быть принято на республиканском уровне. А за ними уж дело не станет. Все обновят, отремонтируют и пустят поезд в нужном направлении, писала «СБ» в 2016 году.





Тогда же Андрей Кашко, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги, прокоммениторвал перспективу восстановления железнодорожных путей.





— Около двух лет назад проводили совещание по развитию туристического потенциала Гродненского региона. В том числе обсуждался вопрос о восстановлении литовской стороной железнодорожных путей для продления существующего маршрута до литовского Друскининкая. Тогда мы написали запрос нашим литовским коллегам. В официальном ответе нам сообщили, что не видят целесообразности возобновления данного маршрута. Примерно в это же время мы запустили поезд Гродно — Вильнюс через Лиду. Но вскоре отменили его из-за низкой интенсивности пассажироперевозок. А вот сообщение между столицами Минск и Вильнюс востребовано на протяжении многих лет. За один рейс перевозим более 300 пассажиров.





Вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения с Друскининкаем обсуждается не первый год в рамках трансграничного сотрудничества. Обе стороны в этом заинтересованы, а сам процесс восстановления путей не так уж и сложен, как и высвобождение бывшего вокзала в литовском курортном городе, где расположился информационно-туристический центр.

Есть подвижки

Ричардас Малинаускас. Железная дорога, соединяющая Вильнюс и Друскининкай, поможет сократить время в пути до одного из самых популярных курортов в Литве, сказал delfi.lt мэр Друскининкай





Мэр Варенского района Альгис Кашета также поддержал его и сказал, что это также поможет людям, проживающим в его муниципалитете, навестить родственников, проживающих в Беларуси.









«Это было бы очень кстати, так как это не только облегчит нам связь с белорусскими городами и поселками, где у многих людей в этом районе много родственников, но и ускорит развитие бизнеса. Я думаю, что это было бы чрезвычайно ценно на национальном уровне, так как Гродно является крупным промышленным центром», – сказал Кашета.





Идея восстановления железнодорожной линии Вильнюс-Друскининкай-Гродно была озвучена на прошлой неделе на пресс-конференции министра транспорта и коммуникаций Ярославаса Наркевичюса.





«Мы очень серьезно относимся к анализу возможной реконструкции железнодорожных путей между Гродно и Друскининкаем, подключая к этому Вильнюс», – сказал Наркевичюс.





Наркевичюс добавил, что это будет выгодно как с точки зрения туризма, так и бизнеса, потому что это будет способствовать увеличению туристических потоков и грузовых перевозок.

Рассматриваются три варианта

Пресс-секретарь Литовских железных дорог Гинтарас Любинас сообщил, что в настоящее время рассматриваются три варианта восстановления сообщения из Поречья под Гродно с Вильнюсом – со строительством путей через Друскининкай либо напрямую из Марцинкониса до Поречья с ответвлением до Друскининкая.





«Выбор варианта строительства или перестройки линии зависит не только от пассажиров, путешествующих с целью туризма, но также и грузовых перевозок в направлении Беларуси», – сказал представитель Литовских железных дорог.





Мэры Друскининкая и Варенского района убеждены, что реконструкция железнодорожной линии до Гродно обойдется в сотни миллионов евро и что муниципалитеты могут внести символический вклад. Самостоятельно Друскининкай не в состоянии столько инвестировать.





«Это должно быть решение правительства, это должен быть проект общегосударственного значения», – сказал Кашета.





Мэры Друскининкай и Варенского района заявили, что получили заверения от представителей Гродненской области, что они также заинтересованы в восстановлении участка до Гродно.



