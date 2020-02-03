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Найдены сорняки в 30 раз мощнее каннабиса

Ранее в природе ученые не встречали подобной концентрации каннабиноидов в известных видах каннабиса.

Обнаружена смесь сорняков, которые в 30 раз сильнее известного каннабиса. Об этом сообщает CNN.

Изучая один из видов итальянского сорта каннабиса, ученые обнаружили сорняк, содержание каннабиноидов в котором до 30 раз превышать содержание в известных сортах марихуаны.

Исследователи отметили, что ранее в природе никогда не обнаруживали подобное растение. Также ученые подчеркнули, что им неизвестно, почему некоторые сорта каннабиса обладают более сильным эффектом.

Ученые надеются, что новые соединения позволят совершить прорыв в биологических науках, пишет korrespondent.net
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