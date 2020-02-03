Какие напитки продлевают жизнь
Медикам удалось выяснить, что продлить жизнь можно не только при помощи соблюдения правил здорового образа жизни, включающих регулярные занятия спортом, отказ от вредных привычек, питание сбалансированным рационом, но и при помощи определенных напитков.
Зарубежные ученые провели ряд исследований и смогли выяснить, что нужно пить для увеличения продолжительности жизни. Результаты исследования были опубликованы в зарубежных СМИ.
Какие напитки были признаны самыми эффективными в данном вопросе:
1. Кофе. Разумеется, пить его следует в ограниченном количестве при отсутствии противопоказаний. Для всех остальных кофе является прекрасным способом насытить организм антиоксидантами, что препятствует развитию воспалительных процессов и сохраняет молодость на долгие годы.
В состав кофе входит ряд полезных веществ: около 30 органических кислот, калий, кальций, фосфор, сера, железо и серотонин, отвечающий за хорошее настроение.
Кофе прекрасно влияет на мозг и улучшает качество интеллектуальной деятельности, поэтому если вам нужен перерыв в течение дня, то идеальным способом взбодриться станет чашечка натурального кофе. Также медики выяснили, что употребление напитка может защитить от необратимых изменений мозга, в частности, выступить профилактикой против болезней Альцгеймера и Паркинсона.
За счет мощного антиоксидантного состава кофе способствует очищению печени и защите от онкологических заболеваний.
Не стоит пить кофе тем, у кого есть существенные проблемы со сном, гипертония или же серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.
2. Зеленый чай. Один из самых надежных способов очистить свой организм от токсинов и шлаков, а также избавиться от лишней жидкости, что может стать идеальным средством избавления от отечности.
Зеленый чай помогает худеющим, поскольку помогает избавиться от лишних килограммов. Напиток помогает сохранить красоту, здоровье и молодость на долгие годы, а также защитить от ряда серьезных недугов, включая онкологические заболевания.
3. Вода. Это самый простой метод, позволяющий очистить организм от любых токсических веществ. В сутки нужно выпивать не менее 2 литров чистой питьевой воды. Также полезные свойства повышаются, если в жидкость добавить лимонный сок.
Фото: Pixabay
Марина Михалап
19:01 03/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение